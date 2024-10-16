Личности устанавливаются в связи с расследованием дела о нанесении телесных повреждений.

Если вы узнали этих людей, просьба обращаться в полицию по телефонам: 64201395, 26617359 или 110. Также можно писать на мейл: marite.brosa@vidzeme.vp.gov.lv.