В минувший четверг в Лиепае в море был найден погибший, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Тело передано Государственной полиции, которая выяснит обстоятельства происшествия.
В этом году ГПСС нашла в водоемах 91 утонувшего человека, 58 из которых утонули в купальный сезон, который закончился 15 сентября.
В прошлом году сотрудники ГПСС нашли в водоемах 116 погибших, в том числе 50 за время купального сезона.
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