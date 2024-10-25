В начале недели, 21 октября, сотрудники Государственной полиции в Лимбажском крае на автомагистрали A1, Рига (Балтезерс) – граница Эстонии (Айнажи) заметили нескольких водителей с агрессивным стилем вождения. Которые ставили под угрозу безопасность и жизнь как свою, так и жизни других участников дорожного движения.

Одним из таких нарушителей был водитель грузовика, из-за которого встречные автомобили были вынуждены резко маневрировать с целью избежать столкновения.

Водитель грузовика с эстонскими номерами совершил обгон, не убедившись в безопасности маневра, а также не проверив, сможет ли он вернуться на свою полосу после обгона. Этим водитель грузового транспорта создавал опасные ситуации для встречных транспортных средств, которые вынуждены были перестраиваться, чтобы избежать столкновения.

Правоохранители остановили водителя грузовика и назначили ему административный штраф за агрессивное вождение в размере 280 евро, что является максимальным штрафом за подобное нарушение.

Государственная полиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения - одно из условий безопасного движения — поэтому каждый участник движения должен понимать свою роль в общем потоке и осознавать, что от его действий зависит безопасность как его самого, так и окружающих участников движения.

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