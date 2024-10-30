По информации пресс-центра Госполиции, в минувший вторник в Пиньки (волость Бабитес) в кювет съехал и перевернулся автомобиль Fiat.

Как отмечают в полиции, авария произошла около 13.00, на улице Рупниеку.

В результате ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы и скончался. По делу начат уголовный процесс.

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