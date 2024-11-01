Госполиция разыскивает Эмилию Лаце (2005 г.р.), которую в последний раз видели вечером 31 октября, когда она выходила из своего дома по улице Дзирнаву.
В последний раз ее телефон фиксировался в районе улицы Антонияс.
У девушки наблюдаются проблемы со здоровьем.
Приметы Эмилии: рост 174 см, худощавая, волосы темные.
Была одета: черное пальто, бордовый шарф, черные ботинки. При себе была бордовая сумочка.
Информацию о девушке просьба сообщать по телефону 110.
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