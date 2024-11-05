Появление дикого лесного зверя на проезжей части автомагистрали было снято на видео и опубликовано на сайте Х. Этот факт привлек внимание и Госполиции.

"Сегодня вечером на Юрмальском шоссе. На территории Риги. Опасная ситуация", - говорится в сообщении на видео.

Журнал "Medības" как-то написал, что появление кабана в городе не является чем-то обычным, но в то же время и не является чем-то необычным или противоестественным. Опрошенные журналом охотники отметили, что нападение кабана может быть очень быстрым и жестоким, поскольку эти животные входят в список самых опасных видов диких животных Европы.

Есть много ситуаций, которые могут спровоцировать агрессию у кабана, например, кабан нападет, если его ранить или загнать в угол. Напасть может и раненое животное, ведь тогда животное находится в состоянии шока, испытывает боль и сильный стресс. Любое движение может сделать его агрессивным.Также охотники посоветовали не преследовать кабана, пытаясь его спровоцировать, и указали, что не следует преследовать животное

с помощью транспортного средства или натравливать на него собак.

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