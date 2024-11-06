В результате аварии, которая произошла в минувший вторник на шоссе Рига — Лиепая, погибла бывшая судья Курземского окружного суда, а также бывшая член правления первого после восстановления независимости Лиепайского городского правления Ингрида Юнгхане. Об этом сообщает "Курземес вардс".

Она занимала должность заместителя председателя Курземского окружного суда и председателя Коллегии по уголовным делам Курземского окружного суда.

Как уже сообщалось ранее, вечером 4 ноября в столкновении автомобилей на Лиепайском шоссе возле Блидене погиб человек.

По предварительной информации, около 17.20 поступило сообщение об аварии на Лиепайском шоссе в Салдусском крае, в волости Блиденес (A9, примерно 83-й километр), где произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Обстоятельства трагического ДТП расследуются.

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