В пятницу, 8 ноября, один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в жилом доме в рижском микрорайоне Саркандаугава, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.

Около 9 часов VUGD получила вызов в Саркандаугаву, где открытым пламенем горели второй этаж и чердак двухэтажного жилого дома.

На месте происшествия пожарные констатировали, что горят две квартиры площадью 20 и 10 квадратных метров, коридор площадью 20 квадратных метров, внешняя стена площадью пять 5 квадратных метров, а также крыша и чердак площадью 10 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров. Пожар локализован, но работы на месте происшествия еще продолжаются.

Шесть человек эвакуировались из здания до приезда VUGD. Пожарные эвакуировали еще трех человек. Одного человека пожарные спасли со второго второго этажа пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли одного человека, а из горящей квартиры до приезда VUGD эвакуировался один человек. Оба человека переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

При проверке здания, однако, был обнаружен и погибший человек.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что, согласно первоначальной информации, в доме, возможно, взорвался газовый баллон, после чего возник пожар. По факту случившегося начат уголовный процесс.

На место происшествия прибудет представитель Стройуправы, чтобы убедиться в надежности конструкций здания.

В отделе внешней коммуникации Рижского самоуправления агентству LETA сообщили, что Рижское самоуправление предлагает всю возможную помощь жителям, которые в пятницу утром были эвакуированы из горящего дома в Саркандаугаве, на улице Гауйенас 9.

Как пояснили в самоуправлении, сейчас муниципальные службы ведут переговоры с эвакуированными жителями, которым предложат и возможности временного размещения, и кризисное пособие, и другую социальную помощь.

После локализации пожара дом в ближайшее время обследует строительный инспектор, чтобы принять решение о дальнейшей эксплуатации здания. В здании имеются частные квартиры и его обслуживают собственники здания.

Если здание после пожара или другого несчастья не подлежит использованию, собственникам квартир Рижское самоуправление предлагает получить как социальную помощь, так и возможность поселиться в пункте временного размещения. Эвакуированные жители имеют право получать в самоуправлении кризисное пособие - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью.

Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись со службой по телефону 67 105 048.

Кроме того, в социальную службу можно обратиться, если нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продовольственные комплекты, восстановление документов, или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80 005 055.

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