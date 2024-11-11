Прокуратура передала в суд материалы уголовного дела, в рамках которого ранее судимому за убийство пироману предъявлены обвинения в поджоге 16 квартир в Риге.

Согласно обвинительному заключению, 9 мая обвиняемый явился к дому на улице Звайгжню и, используя принесенный с собой бензин, облил двери одной квартиры, после чего поджёг. В результате вспыхнувшего пожара из дома пришлось эвакуировать всех жильцов, а двоим потребовалась медицинская помощь.

После этого мужчина направился к деревянному дому, расположенному на соседней улице Лабораторияс, где также полил бензином входную дверь, а затем ее поджёг. В результате пожара в доме сгорели все 16 квартир.

Кроме того, в огне пожара погибли две кошки и собака. Огонь охватил и три припаркованных рядом с домом автомобиля.

Из дома эвакуировали всех жильцов, многих из них потребовалась медицинская помощь.10 мая подозреваемого задержали в Вентспилсе. В ходе следствия задержанный признался только в поджоге двери на улице Звайгжню. Мотивом преступления он назвал месть.

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