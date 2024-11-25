В начале ноября сотрудники 2-го отдела Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями завершили расследование по делу, начатому в отношении лидера и членов одной из влиятельнейших преступных группировок Латвии.

Как уже сообщалось ранее, 10 сентября осуществляя сотрудники правоохранительных органов Латвии в рамках международного сотрудничества и обмена оперативной информацией, а также при

поддержке Европола и Евроюста арестовали одного из самых известных лидеров организованной преступности Латвии и нескольких членов его организованной группы. В общей сложности уголовные дела были начаты в отношении девяти человек.

При поддержке Национальной полиции Испании обыски также были проведены в Льорет-де-Мар и Валенсии (Испания), а на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией, были арестованы трое членов организованной группы. В совместной операции, проведенной в Испании, участвовали трое полицейских из Латвии. В свою очередь, в Латвии во время задержаний находился эксперт Европола.

В полиции отметили, что Европол также предоставил поддержку в виде передовых судебно-медицинских и технических возможностей, помогая таким образом получить и проанализировать доказательства, необходимые для расследования.

В свою очередь, сотрудничество между судебными учреждениями Латвии и Испании координировал Евроюст. Совместно со Службой финансовой разведки было установлено, что члены организованной группы легализовали средства, полученные преступным путем.

В рамках уголовного процесса был наложен арест на 10 объектов недвижимого имущества на общую сумму 500 000 евро, движимого имущества на сумму 33 000 евро и денежных средств на сумму 100 000 евро. В рамках уголовного процесса под стражей находятся девять человек.

Досудебное расследование по этому делу велось с 2022 года. В ходе обширных процессуальных и оперативных мероприятий, проведенных 10 сентября, было собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. В начале ноября процесс был направлен в прокуратуру для решения вопроса о начале уголовного преследования в отношении девяти лиц.

Лидера преступной группировки просят привлечь к ответственности по статьям Уголовного закона (УЗ), связанным с незаконным оборотом наркотических веществ в организованной группе, отмыванием доходов, полученных преступным путем, в организованной группе и в крупном размере, а также за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения.

Еще трем лицам инкриминируется преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ в организованной группе, еще троим - по статьям УЗ, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, в организованной группе.

Кроме того, в отношении еще двух лиц предлагается начать уголовное преследование по статьям Уголовного закона, связанным с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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