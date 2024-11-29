Ранним утром в пятницу, 29 ноября, загорелся киоск Narvesen на улице Лиелирбес в Риге, сообщил порталу Delfi очевидец.

Как сообщили Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Лиелирбес в Риге, где открытым пламенем горит торговый объект, поступил в 6.15.

Пламя распространилось на площадь 30 квадратных метров, но в 6.43 утра его удалось локализовать.

Работы на месте происшествия продолжаются.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !