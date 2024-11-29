Рижский городской суд вынес приговор Дмитрию Матаеву, который обвинялся в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также разжигании национальной, этнической и расовой розни, если оно совершено группой лиц или должностным лицом, либо ответственным работником предприятия (предприятия) или организации либо совершено с использованием автоматизированной системы обработки данных.

Суд признал многодетного отца Дмитрия Матаева виновным по обоим статьям Уголовного закона ЛР, назначив суммарно один год лишения свободы. В этот срок будет засчитано время, проведенное им под арестом с 25 апреля 2024 года. Как уже сообщалось ранее, именно в этот день его задержали сотрудники Службы госбезопасности (СГБ).

Весной нынешнего года СГБ, не называя имени задержанного, сообщил, что уголовный процесс в отношении упомянутого лица был начат 26 марта, когда в социальной сети TikTok обнаружили ряд опубликованных Дмитрием Матаевым видеороликов на русском языке, в которых содержатся признаки преступлений по ч.1 ст. 74 УЗ ЛР и ч. 2 ст.78 УЗ ЛР.

В СГБ пояснили, что задержанный в своих видео в TikTok "выражал поддержку России и войне в Украине, а также агрессивно и с ненавистью высказывался о латышах и других жителях Латвии, которые поддерживают Украину".

В ходе уголовно-процессуальных действий сотрудники СГБ изъялинесколько носителей данных, личные записи, а также одежда и другие предметы с российской и советской символикой. Задержанный попал в поле зрения СГБ еще в 2023 году в связи с агрессивными комментариями в социальной сети Facebook, в которых он выражал поддержку России.

В августе 2023 года СГБ провела с Матаевым превентивную беседу, предупредив, что такие действия сопоставимы с преступлениями, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Однако, как отметили в Службе госбезопасности, весной 2024 года Дмитрий Матаев был весьма заметен в соцсетях TikTok и Telegram, где в различных видеороликах он жаловался на "языковой геноцид по отношению к русским", а также на другие проблемы.

Приговор суда можно обжаловать и опротестовать в течение 10 дней после получения полной версии приговора.

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