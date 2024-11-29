В один из ноябрьских дней Ласма Заке отправилась на прогулку по Вецмилгравису. Вскоре она заметила, что на тротуаре лежит человек. Через дорогу — магазины, жилые дома, напротив — остановка, на которой стоят люди. "Очень людное место", - рассказала в разговоре с Delfi женщина. Лежащий на тротуаре человек не двигался. Не реагировали на него и находившиеся рядом прохожие. "Если честно, первое, что пришло в голову — наверное, пьяный. Потом я поняла, что он вообще не двигается", - говорит Ласма, шокированная равнодушием окружающих.