В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали десять человек, в том числе шесть пешеходов, один велосипедист и один водитель электроскутера, сообщили в Госполиции.

В минувшие сутки в стране было зарегистрировано 150 ДТП.

За вождение в состоянии опьянения было задержано семь водителей, еще двое сели за руль в состоянии наркотического опьянения. Два водителя привлечены к административной ответственности, семь - к уголовной.

204 водителя в пятницу были оштрафованы за превышение скорости, четверо - за агрессивное вождение.

Всего в минувшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения было составлено 507 протоколов об административных нарушениях.

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