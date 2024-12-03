В понедельник, 3 декабря, из-за загоревшегося масла из общественного здания в Юрмале эвакуировались 580 человек, сообщило агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В 13:32 был получен вызов на улицу Райня в Юрмале, где в столовой на первом этаже четырехэтажного общественного здания горело масло на площади в один квадратный метр. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 580 человек. Пожар был ликвидирован до приезда VUGD. Пожарные проверили здание, проветрили помещения и завершили работу на месте происшествия.

Пожарные также выезжали на вызовы, где горели сарай, крыша гаража и теплица, а также был оставлены без присмотра пригоревший обед, счетчик и мусор.

За прошедшие сутки VUGD получил 27 вызовов — шесть на тушение пожаров, 13 на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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