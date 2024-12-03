Театр Dailes разорвал трудовые отношения с актером Лаурисом Дзелзетисом. Эту информацию порталу Delfi подтвердила представитель театра по общественным отношениям Агнесе Варпиня. На данный момент на домашней странице театра в интернете нет ни портрета, ни списка ролей актера.

Варпиня не указала, по какой причине были разорваны трудовые отношения с Дзелзитисом, однако не неофициальной информации, это может быть связано с дракой, которую затеял актер после церемония вручения наград "Ночь лицедеев".

О драке сообщает также и новостной портал la.lv: сначала Дзелзитиса выставили из зала за агрессивное поведение, затем он набросился на актрису и драматурга Анце Муйжниеце, а потом в конфликт вмешался актер и режиссер Эдгарс Кауфлендс, после чего "завязалась основательная драка".

Представительница пресс-центре Госполиции Гита Гжибовска отметила в разговоре с порталом Delfi, что в связи с событиями на мероприятии "Ночь лицедеев" Рижское Восточное управление полиции получило два заявления. На основании полученных заявлений начаты административные процессы — за нанесение незначительных телесных повреждений и мелкое хулиганство.

В свою очередь, драматург Анце Муйжниеце отметила, что была вовлечена в неприятный инцидент по неизвестным ей причинам.

"Это произошло на улице. Возле театра, когда я собиралась уходить. По поводу причин инцидента никаких подробных комментариев я дать не могу, поскольку ранее между мной и Лаурисом никаких конфликтов не было", - пояснила Муйжниеце.

"Кажется, я оказалась в не в то время и не в том месте, так же, как и мой коллега, который попросил, чтобы меня оставили в покое", - сообщила актриса. Она также сообщила, что написала заявление в полицию, однако она уже обсудила ситуацию с Лаурисом, и тот принес ей свои извинения.

"Хотелось бы поставить точку в этом конфликте и жить дальше, вспоминая "Ночь лицедеев" как мероприятие, где высоко оценили Кукольный театр, а после церемонии мы все были довольны и счастливы", - резюмировала Муйжниеце.

В декабре в репертуаре театра Dailes были запланированы два представления с участием Лауриса Дзелзитиса - Pusnakts šovs ar Jūdu Iskariotu и Testosterons. Однако в этих постановках его заменит другой актер.

Сам же актер в интервью ЛТВ заявил, что написал заявление об уходе из театра, поскольку ему "необходима пауза".

"Произошел небольшой инцидент, который уже улажен. Но теперь его слишком сильно "раздули", - заявил Лаурис Дзелзитис.

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