Служба государственной безопасности (СГБ) направила в прокуратуру запрос, в рамках которого предлагается привлечь к уголовной ответственности гражданина Эстонии и России, который по заданию российских спецслужб осквернил мемориал на территории Латвии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.

Согласно расследованию СГБ, 29 января 2024 года подозреваемый вместе с сообщником по поручению российских спецслужб осквернил памятный камень "Защитникам Курземской крепости - солдатам Латышского легиона". Мемориал, расположенный под Джуксте в Тукумском районе, был облит краской. С точки зрения СГБ, это действие следует расценивать как провокацию, направленную на формирование в латвийском обществе атмосферы страха и незащищенности, что соответствует интересам России. Подобные действия в отношении памятников были совершены и в других странах Балтии.

Уголовное дело было заведено 8 февраля. В тот же день на пограничном пункте Патерниеки сотрудники СГБ задержали подозреваемого, он был заключен под стражу.

В ходе расследования СГБ тесно сотрудничала со службами безопасности Литвы и Эстонии. Второй человек, причастный к осквернению мемориала латышским легионерам, находится под стражей в Литве. Этот человек также имеет двойное гражданство России и Эстонии.

Прошлой зимой в странах Балтии было задержано несколько человек, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб. Эстонская КаПо в феврале 2024 года сообщала, что задержала в общей сложности десятерых человек. В 2024 году по делам о гибридных атаках в Эстонии к суду было привлечено 11 человек. Восемь из них были осуждены, сообщал в сентябре портал Rus.Delfi.ee. Среди них, как тогда сообщалось, были люди, которые разбили стекла в личных автомобилях министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса и главного редактора Rus.Delfi.ee Андрея Шумакова. Помимо атак на автомобили министра и журналиста, задержанные осквернили несколько мемориалов.

В ночь на 28 февраля в Риге было совершено нападение на Музей оккупации: злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны три человека, позже появилась информация о том, что они в обмен на вознаграждение действовали по инструкциям, полученным через интернет.

Эстонские журналисты из Delfi, OCCRP и Paper Trail Media летом 2024 года провели эксперимент, вступив с вербовщиками в переписку в "Телеграме". Анонимные (предположительно, российские) вербовщики предлагали 1000–2000 долларов за поджог машины, 10 000 долларов - за бронетранспортер или артиллерийское орудие. Поиск объектов и способ выполнения заданий остаются на усмотрение кандидата.

В Полиции безопасности Эстонии сообщили, что телеграм и чат-боты действительно используются для вербовки людей российскими спецслужбами, однако связь конкретного чат-бота с ними не подтвердили.

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