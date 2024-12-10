Полиция и прокуратура завершили расследование дела о похищении 9-летней девочки в Каунасе в январе этого года – во вторник утром Каунасская окружная прокуратура проведет пресс-конференцию, в ходе которой будет обнародована информация о завершенном резонансном предварительном расследовании похищения девочки в Каунасе.

В пресс-конференции примут участие старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Римас Брадунас и исполняющий обязанности начальника Главного комиссариата полиции Каунасского уезда Дарюс Плявга. В январе этого года полиции удалось найти пропавшую в Каунасе девочку, для чего были мобилизованы большие силы волонтеров и полиции.

Предполагаемый похититель 42-летний Гедиминас Филипавичюс держал девочку в гараже, где и был задержан. Мужчину задержали сотрудники спецподразделения Арас. Изначально в полиции сообщили, что подозреваемый может быть вооружен, однако на момент задержания мужчина был безоружен.

Найденную девочку доставили в Каунасскую больницу на обследование, а затем передали родителям. Филипавичюс содержится под стражей, в начале октября срок его содержания под стражей был продлен еще на три месяца.

Филипавичюс, которого в феврале доставили в Каунасский районный суд по другому делу, заявил, что не хотел похищать девочку. "Я не хотел похищать, случайно", – сказал тогда Филипавичюс. На вопрос, просила ли девочка отпустить ее, мужчина ответил, что девочка просила об этом, но ситуация якобы "была сложная" и он не мог ее отпустить, хотя и хотел.

"Сложная ситуация была, много людей вокруг было", – заявил Филипавичюс.

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