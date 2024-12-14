Северо-Курземское региональное управление полиции разыскивает Райтиса Цирулиса (2009 г.р.), которого в последний раз видели вечером 12 декабря, когда он выходил из своего дома в Вентспилсе.
Его приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, глаза темные.
Был одет: темно-синяя куртка NIKE, широкие джинсы, черная обувь ADIDAS, темный джемпер с капюшоном. С собой был черный рюкзак NIKE.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.
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