На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной задержала 32 человека по подозрению в незаконном производстве табака, пресекая деятельность международной сети организованной преступности, говорится в сообщении Государственной полиции для прессы.
В частности, обнаружена подпольная сигаретная фабрика, изъято в общей сложности почти 300 миллионов сигарет, а также около 47 тонн измельченных табачных листьев.
В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис назвал указанную операцию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.
Министр сообщил, что задержанные в ходе этой операции - в основном граждане Украины, но есть и граждане Латвии.
"Я хотел бы еще раз поблагодарить наши службы. Это была не работа одного дня", - добавил Козловскис.
О ходе операции будет рассказано на специально созванной пресс-конференции, в которой примут участие шеф Государственной полиции генерал Армандс Рукс и начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.