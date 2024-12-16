На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной задержала 32 человека по подозрению в незаконном производстве табака, пресекая деятельность международной сети организованной преступности, говорится в сообщении Государственной полиции для прессы.

В частности, обнаружена подпольная сигаретная фабрика, изъято в общей сложности почти 300 миллионов сигарет, а также около 47 тонн измельченных табачных листьев.



В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис назвал указанную операцию одной из самых масштабных в Европе за последние годы.

Министр сообщил, что задержанные в ходе этой операции - в основном граждане Украины, но есть и граждане Латвии.

"Я хотел бы еще раз поблагодарить наши службы. Это была не работа одного дня", - добавил Козловскис.

О ходе операции будет рассказано на специально созванной пресс-конференции, в которой примут участие шеф Государственной полиции генерал Армандс Рукс и начальник Государственной пограничной охраны генерал Гунтис Пуятс.

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