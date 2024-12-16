Mācības “Resolute Warrior 2024"
Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

В Саулкрастском крае произошло ЧП: за пределами полигона найден, возможно, учебный снаряд, который повредил имущество, принадлежащее третьему лицу.

В Национальных вооруженных силах (НВС) сообщили, что в их распоряжении нет информации о том, что в результате инцидента мог пострадать человек.

Информация в распоряжение НВС поступила от Госполиции. Расследованием ЧП занимается Военная полиция.

Дополнительную информацию по этому делу предоставят после выяснения обстоятельств.

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