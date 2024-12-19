Верховный суд Латвии 19 декабря отменил приговор Рижского окружного суда, который ранее признал единственным виновным в Золитудской трагедии стройинженера Иварса Сергетса (на фото, снимок сделан в 2020 году). Отменены также оправдательные приговоры в отношении еще четверых обвиняемых, сообщает LETA.

Верховный суд постановил, что в отношении Сергетса отдельные обстоятельства дела были исключены из обвинения без достаточных оснований.

Оправдательные приговоры в отношении проводившего строительную экспертизу проекта Андриса Гулбиса, руководителя строительных работ компании Re&Re Станислава Кумпиньша, осуществлявшего строительный надзор Мартиньша Драудиньша и бывшего замначальника Рижской городской строительной инспекции Яниса Балодиса также отменены. Причина в недостаточной аргументации, по которой были отклонены доказательства, собранные обвинением.

Приговоры в отношении остальных обвиняемых - архитектора Андриса Калинки, бывшего специалиста отдела строительного надзора юридического отдела строительной инспекции Марики Трейи, замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой и сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевавой - оставлены без изменений.

Дело снова будет рассматривать Рижский окружной суд.

В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за того, что были неправильно рассчитаны нагрузки на конструкцию крыши супермаркета. Прокуратура предъявила обвинение девяти лицам в нарушении строительных норм, невыполнении обязанностей должностного лица, непредумышленном убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

Суды двух первых инстанций признали виновным в обрушении только инженера-строителя Ивара Сергетса. Суд первой инстанции приговорил Ивара Сергетса к шести годам лишения свободы, а апелляционный суд добавил к этому сроку еще шесть месяцев лишения свободы. Также было принято решение взыскать с Сергетса 5,5 млн евро в качестве компенсации морального ущерба и запретить работать по профессии в течение пяти лет.

На приговор суда первой инстанции поступил апелляционный протест прокуратуры, апелляционная жалоба адвоката Сергетса и более 50 апелляций от потерпевших и их представителей.

Прокуратура просила окружной суд удовлетворить апелляционный протест и отменить оправдательный приговор в отношении Андриса Гулбиса, Андриса Калинки, Станислава Кумпиньша, Мартиньша Драудиньша, Марики Трейи, Айи Мельниковой, Яниса Балодиса и Инны Шуваевой.

21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения.

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