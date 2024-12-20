Адвокат избитого школьника Саулведис Варпиньш указал, что расследование, которое начала полиция, неэффективно и продвигается слишком медленно. В частности, по его словам, избитый мальчик до сих пор не признан в рамках дела потерпевшим, а преступные деяния не квалифицированы как хулиганство, хотя его признаки в них они явно усматриваются.