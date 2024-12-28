Стражи порядка разыскивают Ритварса Гиртса Алсвикса 2008 года рождения, о местонахождении которого ничего не известно с первого дня Рождества, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Подросток вышел из своего места жительства в Вайвесской волости Цесисского края утром 25 декабря.
Приметы: рост -170 сантиметров, короткие коричневые волосы.
Был одет в: серые брюки, черную зимнюю куртку до колен, черные ботинки, с собой была серая сумка Adidas.
Госполиция призывает всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, связаться со стражами порядка по телефону 110.
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