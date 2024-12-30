Daira
Fоtо: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции разыскивает Дайру Мауру, которую в последний раз видели 24 декабря.

В полиции отмечают, что на Рождество девушка вышла из своего дома на улице Виршу в Лиепае и пропала.

Ее приметы: рост 156 см, волосы черные, длинные.

Была одета: розовая майка, темная куртка, розовые кроссовки Nike.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

Госполициярозыск

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