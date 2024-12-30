Курземское региональное управление полиции разыскивает Дайру Мауру, которую в последний раз видели 24 декабря.
В полиции отмечают, что на Рождество девушка вышла из своего дома на улице Виршу в Лиепае и пропала.
Ее приметы: рост 156 см, волосы черные, длинные.
Была одета: розовая майка, темная куртка, розовые кроссовки Nike.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь