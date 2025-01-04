В июле 2022 года полиция Эстонии сообщила, что разыскивает Кристийну, которая пропала более двух месяцев назад. Летом того же года в лесу нашли ее тело: женщина была на первом месяце беременности. Преступники убили не только Кристийну, но и ее молодого человека. Задержать их удалось два года спустя, пишет Eesti Ekspress (перевод Rus.Delfi.ee).
Это послание не помогло. Молодая женщина бесследно исчезла.
Месяцем ранее полиция распространила аналогичное сообщение о 22-летнем Алексе, также проживавшем в Ласнамяэ, который последний раз выходил на связь с семьей 20 апреля. "Рост Алекса 180 см, спортивное телосложение. У него короткие темные волосы и темно-карие глаза. Известно, что, когда Алекса видели в последний раз, на нем была черная кепка, черная футболка, черные штаны с карманами и черные кожаные сапоги. Телефон Алекса выключен с 20 апреля".
Кристийна и Алекс жили вместе.
Тело Алекса в лесу недалеко от Кехра 24 июля прошлого года нашли грибники. Через пару месяцев, когда тесты ДНК подтвердили, чье это тело, в газете Õhtuleht появилась статья: "Таинственная смерть: семья грибников нашла в неглубокой могиле останки молодого человека".
Тело Кристийны, которая была на первом месяце беременности, было найдено 26 августа этого года.
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