В латвийских тюрьмах действует принцип "покрывательства", поскольку никому неизвестны факты, происходящие в местах лишения свободы. Они скрываются, о них нигде не сообщают. В итоге, общество вообще не знает, что там творится. По мнению Юриста Алвиса Пилагса, который сам провел в заключении несколько лет, такая ситуация категорически недопустима.

В интервью порталу LA.LV Пилагс, который был осужден за уклонение от уплаты налогов и провел за решеткой 4 года, рассказал о том, что он пережил, попав в Рижскую Центральную тюрьму в апреле 2022 года. При этом стоит учесть, что месяцем ранее — в марте 2022 года — Европейский суд по правам человека признал, что латвийские суды допустили в отношении Пилагса нарушение 6-й статьи (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции: латвийские судьи не провели объективный анализ и расследование юридических фактов в связи с провокацией, допущенной в ходе оперативного эксперимента.

Юрист вышел из мест лишения свободы досрочно и долгое время провел со специальным электронным браслетом. Пройдя латвийскую тюрьму, Пилагс пришел к выводу, что человек, находящийся за решеткой, фактически бесправен, а условия, где осужденные отбывают наказание, зачастую ниже всякой критики.

По словам Пилагса, латвийская тюремная система не модернизирована, большая часть зданий построена еще в царское время, в начале XX века, есть и постройки советской поры. Внутренняя модернизация помещений проводится медленно и неторопливо, чтобы освоить выделенные средства в необходимом объеме.

"Я бы не сказал, что условия содержания ужасны, но они неприемлемы. Это факт. Это не относится ко всем камерам. Но мне как юристу и активисту, отстаивающему права человека, попавшему в апреле 2022 года во 2-й корпус Рижской Центральной тюрьмы, было странно, что там нет туалета. Там не горшок, а какая-то дыра внутри помещения, и мне надо было спать рядом с ней! То есть это не камера, а тебя помещают в туалет, где ты живешь. Это был первый шоковый момент, поскольку такие условия недопустимы.

Латвия не принимает во внимание европейские тюремные правила, принятые Комитетом министров Совета Европы в 2006 году. Их основная преамбула заключается в том, что в тюрьмах должны быть созданы условия, не оскорбляющие человеческое достоинство. С целью подготовки человека к реинтеграции в общество. О чем здесь вообще можно говорить, если мы очень далеки от внедрения таких правил в пенитенциарной системе Латвии", - считает Алвис Пилагс.

Он напомнил, что соблюдение прав человека в местах заключения это — образование, условия проживания, медицина и все то, что поможет человеку, который выйдет из тюрьмы, полноценно влиться в общества.

"Я был в Олайнской тюрьме, где находится латвийская тюремная больница, а также во втором, третьем и пятом корпусах Рижской Центральной тюрьмы. У меня есть история для каждого из них. Второй корпус закрыли на технический ремонт только полтора года назад, потому что там уже стало невозможно находиться. Зимой там приходится спать в одежде, потому что температура ниже десяти градусов. Летом, не знаю, как там было. Вместо туалета была дыра, рядом с которой стояла кровать. Прогулки не выдерживают никакой критики.

Если в одной камере четыре человека, в другой - восемь человек, и если они все в клетке прогулочной зоны размером примерно 3×3 или 4×4 с решетками над головой, это не зона для прогулок. Потому что там мы можешь сделать ровно три шага вперед и два шага назад. Это не прогулка", - заявляет юрист.

Пилагс рассказал, что в третьем корпусе - так называемой следственной тюрьме Рижской Центральной тюрьмы - летом невыносимо жарко. Если температура воздуха выше 25 градусов, здание нагревается, потому что все вокруг покрыто жестяными плитами. Это означает, что температура внутри камер, где содержатся заключенные, значительно выше, чем снаружи.

"Было несколько ситуаций, когда люди просто умирали или попадали в больницу с другими проблемами со здоровьем. Было несколько смертей, но о них умалчивают, потому что в такую ​​жару человека подвергают пыткам. Если сравнивать, эти условия аналогичны условиям в тюрьмах латиноамериканских или азиатских стран", - отмечает Алвис Пилагс.

Он рассказывает, что, когда заключенные жалуются на нехватку свежего воздуха, у тюремной администрации нет никаких возможностей, кроме того, чтобы разрешить приобретение вентилятора. Однако покупать его надо на свои деньги. В тюрьмах клопы и блохи а Рижская Центральная тюрьма кишит крысами.

Ниже всякой критики и тюремная медицина, говорит адвокат.

"Если у вас пневмония, после недели мучений вам дают какие-то антибиотики. Я представлял одного клиента, который находился в Валмиерской тюрьме. Он болел раком в очень тяжелой форме. Полгода его просто кормили аспирином и ибуметином. В результате его отпустили, как это предусмотрено 16-й статьей Кодекса уголовных наказаний Латвии. Если человек заболел тяжелым, неизлечимым заболеванием или психическим расстройством, суд может освободить его от отбывания наказания.

Стоматология...Я слышал, что не хватает сверл для бормашин, не хватает инструментов, они не могут это обеспечить. Рентгена нет. Нет рентгенолога, который мог бы сделать рентген. Есть, конечно, и хорошие врачи в тюрьме, которые не допускают дискриминации. Они видят в заключенных человека, который болен и нуждается в помощи", - рассказал Алвис Пилагс.

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