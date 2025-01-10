По сообщению Госполиции, в пятницу в результате трагической аварии, которая произошла в 10.30 Талсинском крае, между Гайлишциемсом и Мазстразде (дорога А10), погиб один человек, еще восемь получили травмы. На шоссе полностью блокировано движение в обоих направлениях.

По предварительным данным, на шоссе столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta, погибла одна из дирижеров коллектива, сообщил агентству ЛЕТА председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш.

Участники хора Nošu planēta вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс. Для поездки был арендован микроавтобус, сообщил руководитель думы.

Как сообщает Degpunktā , в момент аварии в микроавтобусе находились школьники, которые в сопровождении педагогов ехали из Вентспилса в Даугавпилс.

По свидетельствам очевидцев, в аварии пострадали девять человек: у них констатированы ушибы, переломы и шоковое состояние. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В курземском региональном управлении полиции подтвердили, что в результате происшествия пострадали водитель микроавтобуса и одна совершеннолетняя пассажирка, а также шесть несовершеннолетних лиц.

Также согласно неофициальной информации, авария могла произойти в тот момент, когда водитель микроавтобуса пытался совершить маневр обгона.

Latvijas valsts ceļi призывает выбирать водителей для объезда дороги Сарцене — Лауциене — станция Сабиле (V1397) и Смилдзини — станция Сабиле — Скнабе (V1399).

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