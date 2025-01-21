В Юрмале обокрали одну и ограбили другую квартиру; деньги преступник потратил на наркотики

Госполиция задержала 15 января в Юрмале подозреваемого в небольших квартирных кражах. Как выяснилось, злоумышленнику требовались деньги на наркотики.

Как отмечают в полиции, утром 15 января на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в квартире на улице Слокас побывал воришка. Причем хозяйка дома в это время находилась в ванной комнате, а ее муж спал. Вор попал в квартиру, поскольку хозяева не заперли двери.

Выйдя из ванной, женщина заметила вора, который сразу же сбежал, успев прихватить с собой мобильный телефон.

Спустя пару часов в полицию поступил еще один сигнал из Юрмалы, где в Слоке преступник, зайдя в другую квартиру и воспользовавшись незакрытой дверью, ударил по лицу хозяйку и похитил 55 евро.

Полиция сработала оперативно, и в скором времени подозреваемый 1988 г.р. был задержан. Известно, что ранее он был судим, а похищенные деньги он уже успел потратить на наркотики.

По данным делам начаты два уголовных процесса.

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