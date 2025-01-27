Германия: в Берлине искали сигареты, а нашли нарколабораторию; в банду входили граждане Латвии

На прошлой неделе на ферме в Битцзее (Потсдам-Миттельмарк) следователи наткнулись на склад лаборатории по производству наркотиков. Там было изъято более 20 килограммов наркотических веществ. По мнению полиции, она принадлежала банде, в которую входили граждане Латвии и России.

Нарколабораторию удалось найти в результате крупной операции по выявлению незаконного оборота сигарет. Всего в операции было задействовано около 230 сотрудников экстренных служб.

Полиция и представители таможни обыскали 10 объектов недвижимости в Берлине-Бранденбурге и нашли большое количество сигарет.

Как отмечают немецкие СМИ, кроме того, недалеко от Бранденбурга-на-Хавеле была также обнаружена подпольная нарколаборатория.

По данным таможенного следственного управления Берлин-Бранденбург, речь шла о подозрениях в уклонении от уплаты налогов. Следствие велось в отношении девяти подозреваемых. Один из них, гражданин Германии, был арестован на прошлой неделе на территории нарколаборатории недалеко от Бранденбурга-на-Хафеле.

На ферме в Битцзее следователи наткнулись на склад лаборатории по производству наркотиков. Там было изъято более 20 килограммов наркотических веществ. По предварительным оценкам следователей, выручка от уличной продажи могла бы составить не менее 200 000 евро. Изъятое вещество отправлено на экспертизу. Также полиция изъяла крупные суммы денег.

Следователи провели обыски на складах, в гаражах и по месту жительства подозреваемых. В Берлине провели 7 обысков, в том числе на вилле в Грюневальде, а также Шторкове и Бад-Зарове.

В ходе обысков также изъяты мобильные телефоны и компьютеры, боевое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следствие по делу продолжается. Также сообщается, что в банду входили граждане Латвии и России в возрасте от 28 до 62 лет.

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