14 мигрантов удержаны от пересечения латвийско-белорусской границы

В минувшее воскресенье Государственная пограничная служба предотвратила 14 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.
Всего в этом году была предотвращена 101 попытка нелегального пересечения государственной границы, а трем лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.
Правительство продлило до 30 июня режим усиленной охраны на границе с Беларусью.
Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.
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