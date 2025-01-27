14 мигрантов удержаны от пересечения латвийско-белорусской границы

В минувшее воскресенье Государственная пограничная служба предотвратила 14 попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили в погранохране.

Всего в этом году была предотвращена 101 попытка нелегального пересечения государственной границы, а трем лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Правительство продлило до 30 июня режим усиленной охраны на границе с Беларусью.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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