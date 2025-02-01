Уголовное дело о попытке рейдерского захвата Olainfarm дошло до суда

В декабре 2024 года прокуратура Рижского судебного округа передала в Рижский городской суд уголовное дело о попытке присвоить контрольный пакет акций AО Olainfarm (в настоящее время АО Olpha) стоимостью более 40 млн евро, которая, возможно, является крупнейшей попыткой рейдерства в истории Латвии.

Как отмечает Diena, подписав фиктивный договор об отчуждении акций, на тот момент уже отстраненная от должности члена правления Olmafarm Милана Белевича, которая действовала совместно как минимум с четырьмя другими лицами - членами совета Olainfarm Харалдсом Велмерсом и Карлисом Крастиньшем, а также представителями компании Black Duck Invest Тибором Бокором и Войтеком Каченой, пытались обманом завладеть контрольным пакетом акций Olainfarm, который без какой-либо реальной оплаты должен был достаться подставной чешской компании Black Duck Invest.

По данным газеты Diena, уголовное дело возбуждено в отношении всех пяти лиц, причастных к предполагаемому преступлению, и на скамье подсудимых окажутся Милана Белевича, адвокат Харалдс Велмерс, Карлис Крастиньш и представлявшие интересы Black Duck Invest граждане Чехии Тибор Бокор и Войтек Качена.

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