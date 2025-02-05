Литовские пограничники перехватили крупную партию контрабанды из Латвии

Сотрудники Государственной пограничной службы Литвы задержали партию контрабандных сигарет из Латвии и пятерых литовцев, подозреваемых в незаконном обороте акцизных товаров.

В минувшую пятницу литовские пограничники, проверяя информацию о незаконной перевозке акцизных товаров из Латвии, остановили для проверки на дороге возле деревни Калнуяй Расейенского района грузовой автомобиль Iveco Eurocargo с польскими номерами. За рулем транспортного средства, въехавшего в Литву из Латвии, находился 33-летний житель Друскининкая.

Вскоре пограничники задержали и два автомобиля сопровождения груза - Škoda Superb с польскими номерными знаками и Audi A3 с литовскими номерами.

До выяснения обстоятельств пограничники задержали четверых мужчин в возрасте от 34 до 39 лет, все они ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка.

При проверке в грузовике нашли 298 коробок с сигаретами (149 000 пачек). Их стоимость, включая налоги, подлежащие уплате в Литве, превышает 619 000 евро. Однако у пограничников есть предположение, что изъятые сигареты Marlboro могут быть поддельными. Точный ответ на этот вопрос будет дан после проведения экспертизы.

Начато досудебное расследование. За подобное уголовное деяние закон предусматривает штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

Это уже вторая в начала года крупная партия нелегальных сигарет из Латвии, перехваченная литовскими пограничниками. Напомним, что 24 января при проверке фуры Scania с полуприцепом Schmitz на дороге Рига–Пасвалис–Паневежис пограничникинашли 180 000 пачек сигарет Marlboro и 300 000 пачек сигарет "Минск Столица" с белорусскими акцизными марками.

Есть подозрение, что сигареты Marlboro также являются поддельными.

По данным Государственной пограничной службы ЛР, всего за месяц пограничники уже изъяли 660 500 пачек нелегальных сигарет, ввезенных в Литву по "латвийскому" маршруту.

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