ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Южно-Видземский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото.

По данным полиции, этот человек подозревается в мошенничестве.

Если в вашем распоряжении имеется информация о личности этого человека, а также о том, где он может скрываться, просьба сообщать по телефонам: 64101208, 29259165 или 112.

Также Госполиция напоминает, что лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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