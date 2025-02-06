ФОТО. Полиция разыскивает подозреваемого в мошенничестве

Южно-Видземский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото.
По данным полиции, этот человек подозревается в мошенничестве.
Если в вашем распоряжении имеется информация о личности этого человека, а также о том, где он может скрываться, просьба сообщать по телефонам: 64101208, 29259165 или 112.
Также Госполиция напоминает, что лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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