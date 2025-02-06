Старший брат полгода насиловал младшую сестру: у девочки наступила беременность

31 января 2025 года прокурор Южно-Латгальской прокуратуры направил в суд уголовное дело, в рамках которого 22-летний мужчина обвиняется в неоднократном совершении преступлений на половой почве. Жертвой обвиняемого стала его 13-летняя сестра, которую он насиловал, воспользовавшись доверием.

По информации прокуратуры, в период с октября 2023 года по март 2024 года, проживая со своей сестрой, которой не исполнилось 16 лет, и воспользовавшись тем временем, когда другие члены семьи отсутствовали дома, мужчина неоднократно изнасиловал девочку против ее воли.

В результате насильственных действий брата девушка забеременела.

Такими действиями обвиняемый поставил под угрозу здоровье, половую неприкосновенность потерпевшей, ее нормальное физическое, психическое и половое развитие.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Латгальский окружной суд.

Прокуратура напоминает, что при возникновении даже малейшего подозрения на то, что ребенок мог подвергнуться сексуальному или иному насилию, следует немедленно обратиться в полицию.

Прокуратура также отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана ​​в законном порядке.

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