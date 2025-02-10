Трагедия "босоногих мальчиков". Как часто уходят дети, что за это родителям и как реагировать неравнодушным взрослым?
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С начала года Латвия ужаснулась сразу нескольким историям, связанным с малолетними детьми. На какое-то время они оказались без присмотра, и случилась беда. Причем семьи не считались неблагополучными по латвийским меркам. Портал Delfi попросил Госполицию рассказать, насколько подобные истории типичны для Латвии, как за недосмотр наказывают родителей и как реагировать окружающим?

Такие вопросы до сих пор обсуждают жители Латвии, узнав неделю назад о страшной смерти двухлетнего босоногого мальчика под Резекне. А накануне еще один мальчик без обуви был обнаружен неравнодушным прохожим в 2.30 ночи в Вецмилгрависе. (Сколько тех прохожих в такое время суток?) В этом случае все отделались испугом — ребенка вернули в семью. Вполне благополучную. Родители просто спали, а малыш просто вышел исследовать мир...

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