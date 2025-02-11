Гражданин России Вачеян, внесенный в "черный список", приговорен к тюремному заключению

Рижский городской суд сегодня приговорил гражданина России Карена Вачеяна, внесенного в "черный список" Латвии, к одному году и трем месяцам лишения свободы.

Суд утвердил соглашение, заключенное между прокурором и обвиняемым. Помимо тюремного заключения, Вачеян также будет выдворен из Латвии с запретом на въезд сроком на десять лет, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные суда.

В срок наказания зачтено время, проведенное обвиняемым под стражей с 3 сентября 2024 года по сегодняшний день, поэтому фактически ему предстоит отбыть девять месяцев и 22 дня лишения свободы.

9 августа прошлого года министр внутренних дел Латвии по рекомендации Службы государственной безопасности (СГБ) включил Вачеяна в "черный список". СГБ ранее подтвердила, что рекомендация была дана "в связи с его причастностью к организованной преступности и выявленными рисками, связанными с разведывательной деятельностью". Особую тревогу вызвали подозрения в его связях не только с организованной преступностью, но и с российскими спецслужбами.

3 сентября Вачеян был задержан, однако его немедленное выдворение не состоялось, так как при задержании в его сумке был найден незаконно хранимый огнестрельный пистолет, а также выявлены другие правонарушения.

Ему предъявлены обвинения в использовании поддельных документов, незаконном хранении огнестрельного оружия и выдаче себя за другое лицо с целью сокрытия своей личности.

Вачеяна признал свою вину в указанных правонарушениях и выразил сожаление о содеянном.

Согласно неофициальной информации, Вачеян на протяжении многих лет был связан с организованной преступностью как в Латвии, так и в России. В поле зрения латвийских правоохранительных органов он попал в связи с подозрениями в контрабанде сигарет, отмывании преступных доходов и вымогательстве. Однако ранее он не привлекался к суду в Латвии.

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