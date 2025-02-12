В Икшкиле заметили подозрительный микроавтобус: ребенок сообщил, что его хотели затащить в машину (ОБНОВЛЕНО)

В среду в интернете появилось тревожное сообщение о том, что в Икшкиле незнакомец пытался затащить школьника в микроавтобус. Полиция начала проверку информации сразу же после получения заявления мамы школьника, однако опасения не подтвердились.

Информация о том, что в Икшкиле была предпринята попытка похищения ребенка школьного возраста, появилась в интернете со ссылкой на Икшкильскую среднюю школу.

"Из Икшкильской средней школы поступил тревожное сообщение с предупреждением детям и родителям быть осторожными по пути в школу и из школы. Школьный полицейский сообщил нам, что в полицию поступила информация об инциденте, произошедшем сегодня утром (12 февраля), когда на перекрестке проспекта Даугавас и улицы Бирзес была предпринята попытка затащить одного из учеников в красный автобус. Ребёнку удалось сбежать", - говорится в сообщении портала Ogres Ziņas в соцсетях.

Поскольку подобные сообщения периодически появляются в социальных сетях, портал Delfi обратился за комментарием в Госполицию. Там сообщили, что установлен и водитель, и обстоятельства происшествия, однако тревожная информация о том, что против ребенка пытались совершить противоправные действия, не подтвердилась: водитель остановил машину, чтобы выпустить сына.

"Госполиция получила заявление от матери ребенка о том, что в Икшкиле водитель некоего транспортного средства, возможно, напугал ребенка.

Имеющаяся в распоряжении Госполиции на данный момент информация, в том числе и видеозапись, не свидетельствует о совершении пассажиром микроавтобуса каких-либо преступных действий.

Из упомянутого транспортного средства был высажен пассажир, который направился на противоположную сторону, а проходивший в это время мимо ребенок испугался и убежал.

Периодически Государственная полиция получает такие тревожные новости. Пока никаких подтверждений такой информации получено не было.

Однако Госполиция тщательно расследует все эти случаи, а также проверяет информацию, предоставленную матерью ребенка", - сообщили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции.

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