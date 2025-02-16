Просят отозваться родственников умерших рижан (CПИСОК)

SIA Krematoriju Apvienība сообщает о смерти и кремации умерших жителей Риги:

Романа ПОЛЕТАЕВА (род. 28.10.1979. - ум. 25.01.2025);

Яниса ГРИВИТИСА (род. 26.10.1989. - ум. 20.01.2025);

Сергея ЕРШОВА (род. 30.07.1971. - ум. 26.01.2025);

Андрея ГОЛУБЕВА (род. 19.10.1967. - ум. 15.01.2025).

Информация о смерти была получена 12 февраля 2025 года, тела умерших будут кремированы в течение трех рабочих дней.

Сведения об урнах с прахом можно получить по телефону +371 67012358.

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