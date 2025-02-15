В День святого Валентина полиция остановила на дорогах Латвии трех сильно пьяных водителей

В пятницу, 14 февраля, Госполиция остановила на латвийских дорогах четырех водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения. У троих из них концентрация алкоголя в организме превышала полтора промилле, сообщили в Госполиции.

Три водителя транспортных средств в состоянии сильного алкогольного опьянения были остановлены в Земгальском, Курземском и Латгальском регионах.

За вождение транспортного средства в случае, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если транспортное средство водителю не принадлежит, в дополнении к наказанию с него взыскивается денежная сумма в размере рыночной стоимости управляемого транспортного средства.

Ни один из пойманных вчера нетрезвых водителей не находился за рулем собственного автомобиля, поэтому их машины не будут конфискованы, но им придется выплатить государству денежную сумму в зависимости от стоимости автомобиля, использованного при совершении правонарушения.

Один водитель, остановленный с концентрацией алкоголя в организме ниже 1,5 промилле, будет привлечен к административной ответственности.

За прошедшие сутки Госполиция зарегистрировала в общей сложности 472 административных правонарушения в области дорожного движения, в том числе 167 нарушений скоростного режима, остановлено семь агрессивных водителей.

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