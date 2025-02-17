ФОТО. Уехал в Таиланд и пропал: полиция ищет 53-летнего гражданина Латвии
Fоtо: Valsts policija

Госполиция разыскивает Андриса Блисиньша, который отправился на поиски работы в Таиланде и пропал.

В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 9 февраля. Он утверждал, что 10 февраля намерен вылетит в Латвию, однако дома он не появился и на связь не выходит.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие.

На левой руке татуировка в виде ножа, на левом плече татуировка с изображением самурая.

Предположительно был одет: синие джинсы, черная кожаная куртка, серый джемпер, черные полуботинки.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.

ФОТО. Уехал в Таиланд и пропал: полиция ищет 53-летнего гражданина Латвии
Fоtо: Valsts policija

Госполициярозыск

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь