ФОТО. Уехал в Таиланд и пропал: полиция ищет 53-летнего гражданина Латвии

Госполиция разыскивает Андриса Блисиньша, который отправился на поиски работы в Таиланде и пропал.
В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 9 февраля. Он утверждал, что 10 февраля намерен вылетит в Латвию, однако дома он не появился и на связь не выходит.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие.
На левой руке татуировка в виде ножа, на левом плече татуировка с изображением самурая.
Предположительно был одет: синие джинсы, черная кожаная куртка, серый джемпер, черные полуботинки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 112.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь