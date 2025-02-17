ФОТО. Уехал в Таиланд и пропал: полиция ищет 53-летнего гражданина Латвии

Госполиция разыскивает Андриса Блисиньша, который отправился на поиски работы в Таиланде и пропал.

В последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 9 февраля. Он утверждал, что 10 февраля намерен вылетит в Латвию, однако дома он не появился и на связь не выходит.