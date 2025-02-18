"Целенаправленно и систематически прославлял Россию": СГБ задержала латвийского тиктокера

Служба госбезопасности (СГБ) 13 февраля задержала пользователя платформы TikTok, который регулярно публиковал материалы, "поддерживающие военные преступления России в Украине".

Сотрудники Службы госбезопасности выявили тиктокера в ходе мониторинга информационного пространства. СГБ пришло к заключению, что мужчина создал на платформе TikTok несколько профилей, где регулярно публиковал видеоматериалы, в которых выражал поддержку военной агрессии России, направленной против Украины и ее народа.

Как отмечают в ведомстве, при тщательном изучении содержания аккаунтов СГБ пришла к выводу, что пользователь целенаправленно и систематически распространяет российскую военную пропаганду.

В этой связи 13 февраля СГБ начала уголовный процесс по ч.2 ст. 74.1 Уголовного закона Латвии - за публичное прославление и оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений с использованием автоматизированной системы обработки данных.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрано заключение под стражу.

Служба госбезопасности напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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