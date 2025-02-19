ФОТО. Продолжаются поиски пропавшей неделю назад пенсионерки

Полиция разыскивает Нэллу Буркову (1948 г.р.), которую в последний раз видели 10 февраля, когда она выходила из своего дома в Риге, по улице Ерсикас.

Возможно, женщина может находиться в районе Рижского Центрального вокзала, Рижского Центрального вокзала, в ТЦ Akropole или в Московском форштадте (по маршруту 15-го троллейбуса).

Поиски пенсионерки осложнены тем, что при ней нет ни документов, ни мобильного телефона.

Приметы: рост около 150 см, худощавая, волосы седые.

У женщины могут быть проблемы с памятью.

Была одета: брюки, темная куртка, коричневая шапка с козырьком, черная обувь Nike с розовыми вставками.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 26699783, 67086785 или 112.

Fоtо: Burkova

Fоtо: Privātais arhīvs

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