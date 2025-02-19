За год полиция изъяла в Латвии одурманивающих веществ на 18,9 миллиона евро

В прошлом году Госполиция изъяла из незаконного оборота различные виды одурманивающих веществ на сумму около 18,9 млн евро, свидетельствует информация, представленная Госполицией комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В прошлом году было обнаружено 13 мест выращивания марихуаны, что на пять меньше, чем годом ранее.

В прошлом году также были обнаружены две лаборатории по производству амфетамина и одна лаборатория по производству катинона (клефедрона).

Из незаконного оборота были изъяты наркотические (психотропные) средства и прекурсоры, стоимость которых на нелегальном рынке оценивается в 18 955 503 евро, или примерно 5 839 495 разовых доз.

В общей сложности было изъято 616,6 килограмма клефедрона, 129,1 килограмма высушенного каннабиса и 155,3 килограмма невысушенного каннабиса, 86,4 килограмма амфетамина и 39,1 килограмма метамфетамина.

Всего в прошлом году было зарегистрировано 1 099 преступлений, связанных с наркотиками, по сравнению с 1 186 годом ранее.

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