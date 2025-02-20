Лобовое столкновение грузовика и автомобиля Bolt на Баусском шоссе

В четверг, 20 февраля, около 09.30 на 29-м километре Баусского шоссе (трасса A7) в Кековском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По предварительным данным Государственной полиции, в результате аварии пострадали два человека.

На фотографиях очевидцев видно, что легковой автомобиль — машина совместного пользования Bolt Drive.

На месте происшествия работают экстренные службы, движение регулируется по одной полосе.

Satiksme pa vienu joslu. https://t.co/0xbd88nrk2 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) February 20, 2025

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !