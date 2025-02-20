Лобовое столкновение грузовика и автомобиля Bolt на Баусском шоссе
Fоtо: Sadursme.lv

В четверг, 20 февраля, около 09.30 на 29-м километре Баусского шоссе (трасса A7) в Кековском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

По предварительным данным Государственной полиции, в результате аварии пострадали два человека.

На фотографиях очевидцев видно, что легковой автомобиль — машина совместного пользования Bolt Drive.

На месте происшествия работают экстренные службы, движение регулируется по одной полосе.

БаускаЛатвияАвария

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