ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую жительницу Риги

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Илзе Озолу (1989 г.р.).
По информации полиции, 19 февраля, в 06.00 она вышла из своего дома в Риге, по улице Булту и пропала.
Была одета: черное длинное пальто, черные брюки, светло-коричневая обувь UGG.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 112.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь