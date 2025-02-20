ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую жительницу Риги
Fоtо: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Илзе Озолу (1989 г.р.).

По информации полиции, 19 февраля, в 06.00 она вышла из своего дома в Риге, по улице Булту и пропала.

Была одета: черное длинное пальто, черные брюки, светло-коричневая обувь UGG.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 112.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую жительницу Риги
Fоtо: Valsts policija

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