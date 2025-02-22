ФОТО. Нидерланды: ранее судимый гражданин Латвии осужден на 14 лет за убийство бездомного

В суде Гааги вынесен приговор 35-летнему гражданину Латвии Гунтису З., которого признали виновным в непредумышленном жестоком убийстве бездомного поляка. Во время дебатов прокурор просил для обвиняемого 18 лет лишения свободы, однако приговор суда оказался немного мягче — 14 лет тюремного заключения.

Как сообщают голландские СМИ, тело 39-летнего гражданина Польши Петра Гожинского (на фото), которого среди местных бездомных звали "Бойко", в декабре 2023 года нашел возле велосипедной дорожки в парке Шакенбош в Лейдсендаме (провинция Южная Голландия) турист.

В скором времени - 25 декабря - полиция задержала в Арнеме (провинция Гелдерланд) подозреваемого — им оказался ранее судимый за убийство гражданин Латвии Гунтис З. И убийцу, и его жертву хорошо знали в местном сообществе бездомных из стран Восточной Европы.

По данным следствия, события 20 декабря 2023 года развивались стремительно. На кадрах видеонаблюдения запечатлено, как Петр и Гунтис, находясь явно под воздействием алкоголя и наркотиков, несколько раз входят и выходят из парка Шакенбош.

Камеры видеонаблюдения в торговом центре Mariahoeve также запечатлели, как эти же мужчины крадут ликер Baileys и портвейн. Около 9 вечера они вернулись в парк пьяные. Согласно записям видеонаблюдения, в последний раз мужчин видели в парке вместе около 22.00.

По данным прокуратуры, то, что началось как пьяный спор, переросло в смертельную драку. На суде гражданин Латвии сообщил, что инициатором драки был Петр, перебравший алкоголя, а он лишь защищался. Также он неоднократно заявлял, что не собирался убивать поляка, а лишь во время драки нанес ему несколько ударов и пнул. Он также отрицал, что душил приятеля.

На следующее утро тело Петра Гожинского со следами насильственной смерти нашел в парке турист. Рядом с телом были обнаружены подушка, кирпич, деревянная палка и железный прут, а также следы крови жертвы.

Когда полиция задержала Гунтиса, его брюки и толстовка были залиты кровью, поэтому, как отметили в суде, заявления обвиняемого о том, что он этого не заметил, "трудно сопоставить с результатами судебно-медицинской экспертизы".

Эксперты пришли к выводу, что Гунтис избил Петра кулаками, а затем нанес ему по голове несколько ударов увесистым железным прутом. Несмотря на тяжелые травмы головы, жертва в конечном итоге скончалась от удушения горла и защемления носа и рта.

Гунтис заверил суд, что, когда он оставил Петра в парке, тот еще подавал признаки жизни. Однако суд счел эти утверждения неправдоподобными.

"Нельзя исключать, что смертельную травму нанес кто-то другой после того, как физическое противостояние Петра с моим клиентом закончилось", - заявил на суде адвокат гражданина Латвии.

При вынесении приговора суд также учел тот факт, что Гунтис З., ранее судимый в Латвии за убийство человека в пьяной драке, не объяснил причину своих действий и не раскаялся в содеянном.

Прокурор во время судебных дебатов просил для обвиняемого 18 лет лишения свободы, однако суд приговорил гражданина Латвии к 14 годам тюремного заключения.

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