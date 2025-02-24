ФОТО. Под лед на озере провалился автомобиль; Госполиция призывает соблюдать осторожность

В минувшее воскресенье на озере Спициера в Смилтенском крае было обнаружено, что под лед водоема провалилось транспортное средство.

По данным Видземского регионального управления полиции, о ЧП в волости Лаункалнес сообщили 23 февраля, в 12.12. Было установлено, что неизвестные лица, перемещаясь на автомобиле по льду, утопили транспортное средство. Информации о пострадавших не поступало.

О происшествии были проинформированы Госслужба окружающей среды, Муниципальная и Государственная полиции. Ведется расследование.

Госполиция напоминает, что нахождение на льду, особенно с транспортными средствами, крайне опасно. Из-за погодных условий толщина и прочность ледяного покрова могут быть неравномерными, что увеличивает риск возникновения непредвиденных ситуаций.

Fоtо: Aculiecinieka foto

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