В Бабите в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля погиб человек, шесть пострадали

Рано утром во вторник, в 6:45, в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса.

Как сообщили порталу Delfi в VUGD, медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали смерть одного человека.

В аварии пострадали шесть человек. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

По предварительным данным, имеющимся в распоряжении Государственной полиции, погиб водитель легкового автомобиля. Также пострадали шесть человек, четверо из них доставлены в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в этом районе заблокировано.

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